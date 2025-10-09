Menu
Fique ligado: Corrida do Pantanal deve desviar trânsito em nove bairros no fim de semana

As alterações começam já no sábado

09 outubro 2025 - 12h50Sarah Chaves
Interdição de ruasInterdição de ruas   (Divulgação)

Os campo-grandenses podem enfrentar imprevistos com alterações no trânsito em razão da Corrida do Pantanal 2025 e por isso o alerta para que motoristas tenham atenção redobrada e utilizem vias alternativas.

A Avenida Afonso Pena será parcialmente interditada a partir de sábado (11), nas imediações da rotatória do Parque dos Poderes e do Bioparque Pantanal, para a montagem da estrutura da prova.

No domingo (12), algumas vias da cidade terão interdições parciais entre 4h30 e 9h em trechos dos seguintes bairros: Parque dos Poderes, Chácara Cachoeira, Carandá Bosque, Jardim Veraneio, Cidade Jardim, Vivenda do Bosque, Jardim dos Estados, Centro e Santa Fé.

Para garantir o acesso às regiões afetadas, serão disponibilizados corredores de acesso pela Avenida Ceará, Rua Bahia, Rua Rui Barbosa e Avenida Calógeras. Ao longo de todos os pontos, equipes de apoio estarão presentes para orientar e auxiliar os motoristas e pedestres.

Segundo informações da Agetran, ao longo do trajeto, todas as ruas transversais serão interditadas e haverá pessoas preparadas para orientar os motoristas sobre possíveis alternativas ou controlar as travessias. A Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e Detran também auxiliam.

Vias que serão fechadas:

- Av. Afonso Pena, do Bioparque até a Ernesto Geisel.

- Av. Ernesto Geisel, no trecho da Afonso Pena até a Mato Grosso, no sentido centro-bairro.

- Av. Mato Grosso, desde a Ernesto Geisel até a rotatória da Via Parque.

- Rua Antônio Maria Coelho, próximo à Via Parque, estará totalmente fechada. Haverá contrafluxo em alguns trechos devido à presença de hospitais, que precisam de acesso.

- Parte da Avenida Hiroshima.

- Avenidas internas do Parque dos Poderes, incluindo a Desembargador Leão Neto do Carmo e a do Poeta.

