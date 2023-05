'Fiquei assustado', diz motorista após homem se jogar contra carreta em Campo Grande

"Fiquei assustado, você treme, você quer chorar", essas foram as palavras do motorista de uma carreta Nelson Gouveia, que se envolveu no atropelamento de um homem, ainda não identificado, na manhã desta sexta-feira (19), na Avenida Ministro João Arinos, região do Tiradentes, em Campo Grande.

A vítima em questão já estaria tentando se jogar contra outros veículos, mas não havia conseguido por conta da baixa velocidades dos automóveis.

Ao JD1 Notícias, o motorista disse que tinha diminuído bem a velocidade, pois já estaria dentro da cidade, então teria que estar mais atento aos dois lados da pista em que ele estava. Ele relata que só conseguiu enxergar o pedestre, quando estava praticamente em cima dele.

"Na hora que olhei no retrovisor para cuidar do trânsito que estava do meu lado, eu olhei para frente eu vi ele. Eu tentei parar, mas já não deu, ele pulou para frente", comentou Nelson, que é natural de Cuiabá e realizaria uma entrega em Campo Grande.

Assim que houve o acidente, Gouveia desceu da carreta e prestou os primeiros atendimentos ao homem, chegando a questioná-lo o porquê do ato, mas a vítima ficou em silêncio a todo momento. "Fiquei assustado, você treme, você quer chorar, porque não é uma coisa normal né, e outra, a gente já tem os problemas da gente, do dia-a-dia, todo mundo tem".

O Corpo de Bombeiros foi acionado por testemunhas que presenciaram o acidente. A URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) prestou os atendimentos e encaminhou a vítima para a Santa Casa. A Polícia Militar de Trânsito era aguardada no local para dar continuidade a ocorrência.

O trânsito na região chegou a ficar bastante congestionado.

