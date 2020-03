“Fiquem em casa, está dando certo”, dispara Marquinhos

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, em entrevista ao programa “Povo na TV”, criticou a carreata que acontecerá daqui a pouco em frente à prefeitura da cidade, pedindo o reabrimento do comércio.

Para Marquinhos o ato não vai de encontro com o cenário atual. “Graças a Deus nós somos exemplo nacional (no combate ao vírus),não tivemos nenhuma morte... Ao invés de estarem lá gastando combustível, eles poderiam economizar esse dinheiro para comparar sacolão para seus funcionários”, disse o prefeito.

Marquinhos também afirmou que o reabrimento do comércio não atende aos mais pobres “é muito fácil mandar o povo voltar a trabalhar com uma pandemia que está matando um numero excessivo de pessoas em todo o planeta, enquanto que muitos daqueles que vão estar lá hoje estão com seus familiares em chácaras e fazendas”.

Durante sua fala o prefeito criticou as declarações e medidas tomadas recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro “Essa pandemia estava tendo um seguimento de vitória, até o discurso do Presidente da Republica, houve uma divisão, parece que ele trouxe a desarmonia”.

Segundo Marquinhos, esses dias de Isolamento Horizontal não vão quebrar a Economia, “as pessoas não vão quebrar por causa de 12, 14 ou 15 dias, mas elas podem morrer por causas desses 10, 12 ou 14 dias”, enfatizou.

Em outro momento da entrevista, Marquinhos voltou a criticar as incoerências do Governo Federal diante do combate ao coronavírus, “Há algumas semanas, quem pediu para fechar comércio, shopping, parar o transporte coletivo, impedir o transito dos idosos e pessoas do grupo de risco? Foi o próprio Governo Federal”.

O prefeito reveleou que amanhã fará uma reunião com a Associação Comercial e a CDL CG, para analisarem os picos do coronavírus dentro da cidade e então definir como as medidas para reabrimento do comércio irão ocorrer.

O final de sua entrevista, Marquinhos Trad fez um apelo à população de Campo Grande. “Consciência gente, responsabilidade, fiquem em casa, está dando certo na nossa cidade, por favor, fiquem em casa”. Concluiu.

