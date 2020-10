Fiscalização da Lei Seca, autua 60 motoristas na capital no fim de semana

As operações de fiscalização de trânsito desenvolvidas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), no final de semana com ênfase na Lei Seca, realizou 641 testes de embriaguez, dos quais 61 condutores foram autuados por recusa ao teste etilômetro.

Durante a fiscalização realizada em parceria com o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), Agência Municipal de Trânsito (Agetran) e Guarda Civil Metropolitana (GCM), 10 condutores tiveram resultado positivo para a alcoolemia e três foram encaminhados a delegacia por apresentar nível de álcool que representava crime de trânsito.

Segundo informações do chefe de Fiscalização de Trânsito do Detran-MS, Otílio Ajala, as operações de Lei Seca têm sido desenvolvidas em pontos aleatórios da cidade e em horários alternados. “O trabalho em conjunto com as demais forças de trânsito tem surtido um efeito muito positivo com relação ao nosso objetivo principal, que é tirar de circulação motoristas que possam estar assumindo a direção de seus veículos sob o efeito de bebida alcoólica. Acima de tudo nosso intuito é salvar vidas no trânsito”, destacou Ajala.

