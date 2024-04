Folga: Prefeitura declara ponto facultativo dia 31 de maio

A prefeita Adriane Lopes declarou ponto facultativo nas Repartições Públicas Municipais no dia 31 de maio, pós Corpus Christi do dia 30, que celebra a Solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo

Ponto facultativo cairá numa sexta-feira e os servidores municipais se juntam aos funcionários públicos do Estado que também terão ponto facultativo, mas nos dias 30 e 31.

Vale lembrar, que as fundações municipais, estaduais e secretarias não funcionam neste dia, a exemplo deserviços no Detran-MS ou Funsat. No entanto, os serviços de saúde e coleta de lixo, considerados essenciais, permanecem sem alteração.

