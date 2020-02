Folia na capital vai de "Carnaventura" à "Carnarock"; Confira

A programação de carnaval em Campo Grande nesta segunda-feira (24), será completa, com desfiles de escolas de samba, blocos de rua e bailes nos bares da capital e até “Carnarock” para agitar o feriado dos foliões.

Entre as atividades, está o Carnaventura, organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo que conta com trilhas, boiacross e rapel.

O passeio do Carnaventura, na terça-feira (25), é o rapel na Cachoeira do Inferninho, na mesma região da saída para Rochedo. O valor para descer pela cachoeira é de R$ 75, a saída é do Detran/MS, às 8h00.

O Praia Clube comunica que também estará aberto neste carnaval, das 8h da manhã de hoje até o mesmo horário de terça-feira (25), voltando ao funcionamento normal na quarta-feira (26).

Já o Twist Bar traz à capital o Carnarock, como uma opção diferenciada de curtir o tradicional carnaval. O evento será a partir das 20h, com a presença da banda V12 e do DJ Fabinho. Os ingressos são limitados e serão vendidos a partir das 14h nos Twist Bar na R. Antônio Maria Coelho, 3297 - Centro.

Nesta segunda e na terça-feira serão realizados os desfiles na avenida Alfredo Scaff, próxima a praça do Papa. Nove escolas vão desfilar, oito delas adultas e uma mirim, que não participará da competição.

A apuração acontecerá na quarta-feira de cinzas (26) no teatro de arena do Horto Florestal, na avenida Fábio Zahran, 216.

Confira a programação para as festas e blocos de rua que vão acontecer por toda a cidade:

Carnaval Eletrônico 24 e 25 - 16h

- R. Treze de Maio, 4695 - São Francisco, Campo Grande - MS, 79002-353 - Organização: Bloco da Sucuri Histérika - Gratuito



Baile de Máscaras 24 / 02 - 16h

- Dr. Zerbini, 464 - Chácara Cachoeira - Organização: Clan Bier*



Bloco Mamu Mamo 24/02 - 16h20

- Feira Coletiva São Chico - Gratuito - Organizador: Mamu Mamo



Desfile de fantasias. (RECREANDO) 24 / 02 - 17h

- Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito



Bloco Kids Folia do Bosque 24 / 02 - 18h

- Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês - Gratuito



Desfile das Escolas de Samba24 e 25 / fev - 19h30

- Praça do Papa - Av. dos Crisântemos, 457-559 - Vila Sobrinho - Organização: LIENCA - Gratuito



Morena Folia - Mukando Kandongo24 / fev - 20h

-Av. Fernando Correa da Costa - Entre 14 de Julho e Calógeras - Organização: SECTUR - Gratuito

Oficinas de colar havaiano, máscaras, barangandã, instrumentos musicais e pintura facial25 / fev - 15h

- Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados - Organização: Shopping Bosque dos Ipês – Gratuito.

