Força tarefa: Bombeiro e Polícia fiscalizarão locais de festa no carnaval

Uma ação entre o CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul), em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil, estarão fiscalizando os locais de festa durante o carnaval para prevenir acidentes e assegurar que os estabelecimentos estão com os procedimentos e equipamentos de segurança corretos.

“Teremos equipes de prontidão, com apoio da PM e da Polícia Civil, para fiscalizar locais com aglomeração de pessoas. Esses locais precisam do Certificado do Corpo de Bombeiros Militar, comprovando que o estabelecimento está em dia quanto aos procedimentos e equipamentos de segurança que envolvem proteção contra incêndio”, destaca o comandante-geral do CBMMS, Coronel Frederico Reis Pouso Salas.

O coronel ainda reforça a necessidade dos clubes e promotores de eventos carnavalescos regularizarem-se junto ao Corpo de Bombeiros Militar. " É fundamental respeitar as normas de segurança, tais como extintores e saídas de emergência para garantir que, em caso de incêndio ou pânico, a população deixar o local em segurança, presenvando sua integridade física e permitir o acesso de guarnições de bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoas”, destaca.

Em Campo Grande, nesta terça-feira (14), representantes do CBMMS, PM e Polícia Civil estiveram reunidos no CICC MS (Centro Integrado de Comando e Controle do Mato Grosso do Sul) e alinharam as ações de fiscalização em locais de concentração de público a serem executadas em conjunto.

