Força-tarefa da Prefeitura emite quase 500 Cartas de Habite-se na Capital

Buscando atender a demanda reprimida da emissão da Carta de Habite-se, a Prefeitura de Campo Grande está realizando, há quase um mês, uma força-tarefa para zerar a fila de espera da emissão do documento que atesta a finalização da construção segundo as normas estabelecidas pela legislação.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), a operação era uma das maiores demandas da pasta, com cerca de 500 processos que aguardavam emissão sendo concluídos no período.

“A Carta de Habite-se, que antes demorava cerca de 70 dias para ser emitida, passará a ser expedida em cerca de 15 dias, após a realização da nossa força tarefa. Estamos zerando essa demanda que antes chega a mais de dois meses de espera”, explicou a secretária municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Kátia Sarturi.

A secretária também exemplificou alguns pontos importantes relacionados à emissão da Carta de Habite-se e da cadeia da construção civil “A Carta de Habite-se é o documento final que atesta que a obra está de acordo com a legislação. E até chegar à conclusão dessa construção há todo um setor produtivo da economia sendo fomentado, que gera emprego e renda, que aquece as vendas e especialmente os financiamentos imobiliários, além de gerar receita para o município. Ter o imóvel legalizado estimula a economia e traz benefícios. E o mais importante para a grande maioria dos brasileiros, a oportunidade do financiamento da casa própria”, finalizou.

