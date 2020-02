Força tarefa minimiza estragos da chuva

A Prefeitura de Campo Grande mobilizou uma força-tarefa para recuperar os estragos provocados pelo temporal que atingiu Campo Grande na tarde dessa quinta-feira (20). Chuva atingiu 73 mm, 43% do esperado para o mês.

A equipe da força-tarefa contou diversas máquinas, caminhões e 300 trabalhadores para recuperar os estragos provocados pela chuva.

Diversos pontos da cidade ficaram submersos com a chuva de ontem, entre eles, um trecho do asfalto da rotatória da avenida Ernesto Geisel com Rachid Neder, que foi arrancado pela força da enxurrada.

No início da tarde desta sexta-feira (21) o mesmo trecho danificado pela chuva já estava refeito.

Ainda na quinta-feira, equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos retiraram lama, detritos e galhos para desobstruir a passagem na rotatória.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a força da enxurrada arrancou o asfalto, a travessia de pedestre e acumulou barro e pedras na pista. Alguns troncos de árvores desceram do córrego e obstruíram o canal, o que aumentou a força da correnteza.

A região do Jardim Paraíso também contou com uma frente de serviço. O local possui terrenos em declive e drenagem insuficiente, o que agrava a situação em dias chuvas mais intensas que o normal.

Três quadras da rua Carlota de Almeida Lemos, antes da avenida Tamandaré, ficaram em grave estado. O asfalto foi arrancado e terá de ser refeito somente quando as condições climáticas permitirem. Para devolver as condições de tráfego, o pavimento foi retirado e serão necessários dois dias de estiagem para o pavimento ser refeito.

Segundo o titular da Sisep, a solução do problema que acontece quando chove muito num curto período tempo já está encaminhada. Em março serão iniciadas obras de drenagem dentro do Complexo Seminário C e pavimentação da rua Três Marias.

No final da rua Veridiana houve uma rápida intervenção onde parte do aterro da travessia sobre o córrego Segredo foi levado pela enxurrada. A prefeitura recompôs o barranco, que será estabilizado com pedra e concreto para evitar a erosão.

Próximo ao viaduto Hélio Machado, na avenida Salgado Filho, foi refeito parte do asfalto destruído pela chuva. A avenida Rodoviária e outras ruas do Conjunto Estrela do Sul também passarão por intervenções.

