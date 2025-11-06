Força-tarefa segue atuando na poda de árvores e desobstrução de vias após temporal

Equipes da Prefeitura de Campo Grande continuam atuando, de forma ininterrupta, desde a madrugada de quarta-feira (5), em ações de rescaldo e recuperação de áreas atingidas pelo temporal em Campo Grande. O trabalho inclui a poda de árvores, retirada de galhos caídos e desobstrução de vias em todas as regiões da cidade.

As equipes concentram esforços principalmente na liberação de ruas bloqueadas e no atendimento emergencial a famílias afetadas, como as da Comunidade Vitória. Até o momento, mais de 80 ocorrências foram registradas.

A operação mobiliza diferentes frentes de trabalho. Profissionais realizam retirada de árvores caídas, manutenção de vias e limpeza de bocas de lobo em pontos afetados pelas chuvas. As ações ocorrem em diversas ruas e avenidas, entre elas: Nicola Vitimow, Osvaldo Vicenze, Heráclito Figueiredo, Antonio Corrêa, Rafael Nahras, Rita Barbosa, Joaquim Alves Pereira, Divisão, Santa Quitéria, Manoel Vieira de Souza, Diogo José de Souza, Mireya Cangaslus, Agostinho Bacha, Feliciana Carolina, Platão, Clodoaldo Hugney Sobrinho, Capibaribe, Jaguaíbe, Ministro José Linhares e Yokohama.

Equipes de assistência social prestam apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, com a entrega de cestas básicas, cobertores e colchões. Outras frentes trabalham na manutenção da sinalização viária e da rede semafórica, com dezenas de ocorrências já atendidas desde o início dos trabalhos.

O monitoramento das condições climáticas segue constante, em parceria com o Corpo de Bombeiros e outras instituições. O alerta laranja para chuvas intensas permanece vigente até sexta-feira (7), o que mantém as equipes de prontidão para novos atendimentos.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o temporal de quarta-feira acumulou 27,5 milímetros de chuva em apenas 25 minutos, com rajadas de vento que chegaram a 88,9 km/h.

