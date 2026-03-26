FormaÃ§Ã£o de trabalhadores fortalece avanÃ§o da bioenergia em MS

Mato Grosso do Sul deve atingir produção recorde de 5 bilhões de litros de etanol na safra 2025/2026, impulsionado por um salto na produtividade e, principalmente, pela qualificação da mão de obra no setor de bioenergia.

O avanço, apresentado durante a Expocanas, reflete um crescimento acelerado nas últimas duas décadas, com aumento expressivo tanto na produção de cana quanto na capacidade industrial. Segundo representantes do setor, esse resultado está diretamente ligado aos investimentos em formação profissional e tecnologia.

Parcerias com o Sistema Fiems, por meio do Sesi e do Senai, têm sido apontadas como fundamentais nesse processo. A estratégia começa na base, com programas voltados a jovens aprendizes, e se estende à capacitação técnica dentro das indústrias, preparando trabalhadores para diferentes funções e elevando o nível de eficiência das usinas.

Além da formação, a escuta das demandas do setor produtivo tem orientado a criação de soluções mais alinhadas à realidade das empresas, o que contribui para ganhos contínuos de produtividade. Esse conjunto de ações tem permitido que o Estado amplie sua participação no cenário nacional e fortaleça a cadeia da bioenergia.

O impacto chega ao consumidor, com o etanol se mantendo mais barato que a gasolina, além de ser uma alternativa menos poluente. Ao mesmo tempo, o setor projeta novos avanços, como o uso do combustível na aviação e no transporte marítimo, além da expansão do biogás e do biometano.

Com mais de R$ 100 bilhões em investimentos previstos, a bioenergia também é vista como peça-chave para o desenvolvimento econômico do Estado, gerando empregos e renda, além de contribuir para a meta de neutralidade de carbono até 2030.

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