Fórum da Rota Bioceânica, com autoridades internacionais, está com inscrições abertas

Evento acontece nos dias 30 e 31 de outubro em Campo Grande e terá transmissão online ao vivo

14 outubro 2025 - 16h43Taynara Menezes
Evento acontecerá na Câmara Municipal de Campo Grande - Evento acontecerá na Câmara Municipal de Campo Grande -   (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o Fórum Sul-Americano de Integração da Rota Bioceânica, que será realizado nos dias 30 e 31 de outubro de 2025, em formato híbrido, presencialmente no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande e com transmissão ao vivo pelo canal do Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul (CRCMS) no YouTube.

Promovido pelo CRCMS, com apoio da Câmara Municipal e da OAB/MS, o evento terá a participação de autoridades e especialistas do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, com o objetivo de discutir os impactos e oportunidades econômicas da Rota Bioceânica. 

Juntos debaterão o tema “Unindo Fronteiras, Integrando Saberes, Movendo Economias – Impactos e Oportunidades na Gestão de Negócios”.  A programação oficial será divulgada em breve pela Câmara de Desenvolvimento Profissional do CRCMS.

Mas, no momento o que foi divulgado é que o primeiro dia (30) será das 14h às 18h30 e no segundo das 8h às 12h e 13h às 18h30, na Câmara Municipal de Campo Grande, em formato presencial e online.

As inscrições são gratuitas e para se inscrever clique aqui. Voltado a profissionais da contabilidade, empresários, gestores públicos, estudantes, professores e representantes de entidades ligadas ao comércio exterior, o fórum vai abordar temas como tributação, harmonização contábil, desenvolvimento regional e sustentabilidade nas regiões impactadas pela rota.

 

