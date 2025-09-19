Fórum do aborda soluções inovadoras para o terceiro setor diante da transformação digital

O 7º Fórum Estadual do Terceiro Setor, realizado nesta sexta-feira (19) no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), reúne especialistas, gestores públicos, parlamentares e membros de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para debater as tendências e inovações que podem transformar o setor, com o tema "Tendência, Inovação e Transformação Digital para o Terceiro Setor".

Na abertura do fórum, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, destacou a importância do apoio do governador Eduardo Riedel para a advocacia e para iniciativas que visam o bem-estar da população. Ele lembrou da conquista histórica para a classe dos advogados, que garantiu a exceção de cursos para que profissionais possam receber seus honorários. “O governador Eduardo Riedel é um grande amigo da advocacia. Sua visão de estadista transformou o Mato Grosso do Sul em um exemplo para o país, principalmente quando apoiou a realização de eventos importantes como o congresso ‘Autismo Sem Fronteiras”, afirmou Bitto Pereira.

Por sua vez, o governador Eduardo Riedel ressaltou o papel fundamental do terceiro setor no apoio à população, especialmente nas áreas mais vulneráveis. “O governo não faz isso sozinho. As entidades do terceiro setor são essenciais para garantir a cidadania e promover a inclusão social. O que estamos discutindo aqui é o uso da tecnologia, como a inteligência artificial, para tornar os processos mais eficientes, mais rápidos e mais acessíveis”, afirmou Riedel.

O governador ainda abordou o uso da inteligência artificial no terceiro setor, já presente no cotidiano das organizações. "E o que está sendo discutido aqui é o início de uma transformação que todos nós vamos viver. E é por isso que nós estamos propondo discussões como essa. Ouvir grandes especialistas, conhecedores e todos daqui sairão conhecendo um pouquinho mais dessas tendências, dessas ações e de como se preparar pra esse mundo que já está aí", concluiu.

O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD), reforçou a importância de parcerias entre o poder público, as OSCs e a sociedade para enfrentar os desafios da transformação social.O fórum também contou com a palestra magna do pós-doutor em Novas Tecnologias e Direito, Raphael Sérgio Rios Chaia Jacob, que abordou o "Uso Ético da Inteligência Artificial na Gestão de Projetos Sociais".

Durante o evento, especialistas apresentam novas formas de integração entre a tecnologia e as OSCs, destacando o potencial da IA na captação de recursos e no aprimoramento da gestão de projetos sociais. A discussão se concentrou na simplificação de processos burocráticos e na utilização de novas ferramentas para melhorar a transparência e eficiência do uso de recursos públicos e privados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também