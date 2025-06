Frente fria reativa ponto de apoio noturno no Parque Ayrton Senna

Com a previsão de temperaturas abaixo dos 12ºC durante a madrugada, a Prefeitura de Campo Grande retoma, nesta segunda-feira (9), o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho.

A ação emergencial terá início às 18h e faz parte do projeto “Inverno Acolhedor”, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), para oferecer acolhimento noturno à população em situação de rua durante frentes frias.

A expectativa é que o ponto de apoio funcione por três noites nesta semana, conforme as condições meteorológicas.

O atendimento ocorre das 18h às 6h e é realizado pela Superintendência de Política de Direitos Humanos (SDHU). Os serviços incluem colchões, alimentação, entrega de agasalhos e cobertores, além de estrutura para acolhimento de animais de estimação, que recebem ração, coleiras e comedouros.

Durante a primeira frente fria do ano, em maio, 168 pessoas foram acolhidas no mesmo local. Na ocasião, também foi realizada vacinação contra a gripe.

O transporte até o ponto de apoio é feito por um ônibus da SAS, com encaminhamentos do Centro POP e de equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que realizam buscas ativas em pontos da Capital onde vivem pessoas em situação de rua.

O atendimento também está disponível a quem chegar de forma espontânea.

O Centro POP também terá esquema especial durante os dias de frio intenso, com atendimento estendido até as 20h para garantir os encaminhamentos ao ponto de apoio.

Pela manhã, os acolhidos serão levados ao Centro para café e continuidade no atendimento psicossocial, se desejarem.

A população pode colaborar informando sobre pessoas em situação de vulnerabilidade expostas ao frio pelos telefones (67) 99660-6539, 99660-1469 ou pelo 156.

