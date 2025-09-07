Menu
Frequentadores assíduos ressaltam civismo no 7 de setembro na Capital

Vários campo-grandenses saíram cedo de casa para pegar um bom lugar e assistir ao desfile

07 setembro 2025 - 09h28Brenda Assis e Sarah Chaves    atualizado em 07/09/2025 às 09h28
Vinicius mora em São Paulo, mas vem todo ano para Campo Grande acompanhar o desfileVinicius mora em São Paulo, mas vem todo ano para Campo Grande acompanhar o desfile   (Sarah Chaves)

Campo Grande realizou hoje (7) o Desfile Cívico-Militar que comemora 203 anos do Independência do Brasil. O evento contou com a presença do governador Eduardo Riedel, senador Nelsinho Trad, alguns militares, e o secretário de governo adjunto da prefeitura municipal de Campo Grande, Ulices Rocha, representando a prefeita Adriane Lopes, que não esteve presente.

Já comum no calendário nacional, pois o evento ocorre em diversas cidades pelo país no dia 7 de setembro, o desfile tem o costume de reunir autoridades civis e militares, além de instituições sem fins lucrativos, atraindo a população para a área central, afim de ver as viaturas, caminhões e outras atrações mostradas durante a passagem das entidades.

Vários campo-grandenses saíram cedo de casa para pegar um bom lugar e assistir ao desfile, levando a família e crianças para acompanhar a movimentação. Para o JD1, o militar aposentado Cirilo Lopes, de 74 anos, detalhou que é frequentador assíduo do evento.

“É uma forma de relembrar, reviver nosso passado. Gosto de vir para ver os soldados, os armamentos. Para mim, o Exército hoje está defendendo o povo brasileiro”, detalhou Cirilo.

Acompanhado do filho, o militar Vinicius Nascimento, que já serviu em Campo Grande, contou que mesmo morando em São Paulo vem para a Capital todo ano para acompanhar o desfile. Em 2025, ele trouxe o filho de 7 anos, para acompanhar o evento. “Queremos passar os valores cívicos, do respeito ao próximo, que são coisas que ele vai levar para a vida toda”, explicou.

