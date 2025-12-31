Frutas, peixes e até espumantes são procurados de última hora em supermercados da Capital

Nas últimas horas antes da ceia festiva de virada de ano, consumidores estiveram fervorosos encarando longas filas em supermercados nesta quarta-feira, dia 31, em Campo Grande.

O grande foco, pelo menos em alguns estabelecimentos, foi a procura por frutas, peixes, espumantes, castanhas e até grãos para algumas receitas.

Entre os produtos mais procurados estão frutas como uva, pêssego, nectarina, ameixa, manga, abacaxi, pera, kiwi e melancia, utilizadas em sobremesas e na decoração.

Castanhas também figuram entre os itens de destaque, incluindo castanha-do-pará, castanha de caju, noz-pecã e macadâmia. Grãos como lentilha e grão-de-bico também ganham espaço nas gôndolas, associados às tradições de prosperidade.

O consumo de peixes acompanha essa tendência de cardápios mais equilibrados. Bacalhau e tilápia são os mais buscados. A tilápia, segundo peixe mais consumido no mundo, registrou aumento significativo de 14,3% na produção nacional em comparação a 2024, alcançando mais de 662 mil toneladas.

No Mato Grosso do Sul, as lojas dos Supermercados Comper, e Fort Atacadista, permanecem abertas até as 20h desta quarta-feira para atender quem deixou as compras para o último momento. No dia 1º de janeiro de 2026, todas as unidades estarão fechadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também