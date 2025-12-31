Menu
Frutas, peixes e até espumantes são procurados de última hora em supermercados da Capital

Consumidores estiveram fervorosos encarando longas filas pelos produtos

31 dezembro 2025 - 14h38Luiz Vinicius
Movimentação em um supermercado de Campo GrandeMovimentação em um supermercado de Campo Grande   (Divulgação/Grupo Pereira)

Nas últimas horas antes da ceia festiva de virada de ano, consumidores estiveram fervorosos encarando longas filas em supermercados nesta quarta-feira, dia 31, em Campo Grande.

O grande foco, pelo menos em alguns estabelecimentos, foi a procura por frutas, peixes, espumantes, castanhas e até grãos para algumas receitas.

Entre os produtos mais procurados estão frutas como uva, pêssego, nectarina, ameixa, manga, abacaxi, pera, kiwi e melancia, utilizadas em sobremesas e na decoração.

Castanhas também figuram entre os itens de destaque, incluindo castanha-do-pará, castanha de caju, noz-pecã e macadâmia. Grãos como lentilha e grão-de-bico também ganham espaço nas gôndolas, associados às tradições de prosperidade.

O consumo de peixes acompanha essa tendência de cardápios mais equilibrados. Bacalhau e tilápia são os mais buscados. A tilápia, segundo peixe mais consumido no mundo, registrou aumento significativo de 14,3% na produção nacional em comparação a 2024, alcançando mais de 662 mil toneladas.

No Mato Grosso do Sul, as lojas dos Supermercados Comper, e Fort Atacadista, permanecem abertas até as 20h desta quarta-feira para atender quem deixou as compras para o último momento. No dia 1º de janeiro de 2026, todas as unidades estarão fechadas.

