Fumaça de queimada se espalha por avenidas da capital nesta manhã

Sarah Chaves, com informações do Conteúdo do MS

Os Campo-grandenses que passaram pela avenida Gury Marques na manhã desta terça-feira (6), presenciaram uma nuvem densa de fumaça que cobria grande parte da avenida, incluindo o terminal Guaicurus, a fumaça foi originada em uma área que pertence ao grupo Bate Forte na Avenida Frida Puxian, no Bairro Santo Eugênio, foi tomada por incêndio.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros e uma da brigada de incêndio da empresa contiveram as chamas que se propagaram rapidamente por causa da ventania. Em razão do tempo seco ocorrências de incêndio em terrenos têm sido corriqueiras.

O trânsito no local fluiu normalmente, apesar de a fumaça ter tomado conta da avenida. Ainda não há informação do tamanho total da área, mas cerca de quatro hectares já foi consumido pelas chamas. Vários buracos cavados por animais foram encontrados no espaço.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria das queimadas, ocorre principalmente entre julho e setembro, meses considerados os mais críticos em relação ao período de estiagem e a baixa umidade associada ao calor.

As consequências dos incêndios são: destruição de plantas, mortes de animais, além de colocar em risco casas próximas e o tráfego de veículos. Ontem, um incêndio de grandes proporções às margens do anel viário em Campo Grande, próximo à Uniderp Agrárias, chamou atenção dos motoristas que passaram pela rodovia. As chamas se alastram por vários metros.

Atear fogo em terreno baldio para fazer a limpeza do espaço é crime. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156 ou na Decat (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Proteção ao Turista), localizada na Rua Sete de Setembro, nº 2421, no Jardim dos Estados

