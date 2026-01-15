Fumacê circula em quatro bairros nesta quinta-feira; confira rota

O combate ao mosquito Aedes aegypti passará por quatro bairros de Campo Grande nesta quinta-feira (15), com a aplicação do inseticida por meio da borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecida como fumacê.
As equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV), percorrem das 16h às 22h, ruas dos bairros Tiradentes, São Lourenço, Nova Lima e Novos Estados.
Para aumentar a eficácia do produto, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos, permitindo que o inseticida alcance os locais onde os mosquitos costumam se abrigar.
A Sesau informa que o serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a aplicação.
O inseticida utilizado atua principalmente sobre os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya.