Fumacê passa em quatro bairros de Campo Grande

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecida como fumacê, em combate ao mosquito aedes aegypti, será intensificado nesta terça-feira (20) em quatro bairros de Campo Grande. A ação percorre das 16h às 22h os bairros Monte Castelo, Jardim Seminário, Santo Amaro e Jardim Noroeste.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) orienta que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do fumacê, permitindo que o produto alcance os locais onde os mosquitos costumam se abrigar.

A secretaria ressalta que o serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a aplicação do inseticida.

O fumacê atua principalmente no controle dos mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das arboviroses. Por atingir também outras espécies, a aplicação é feita de forma criteriosa e planejada.

