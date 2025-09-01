Fumacê percorre nove bairros de Campo Grande nesta segunda; confira

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será intensificado em Campo Grande nesta segunda-feira (1º), com a aplicação do fumacê em nove bairros da Capital.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), circularão das 16h às 22h pelas ruas da Vila Planalto, Taveirópolis, Taquarussu, Jockey Club, Maria Aparecida Pedrossian, Tiradentes, Jardim São Lourenço, Vilas Boas e Vila Carlota.

Para que o inseticida seja mais eficaz, a orientação é que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o veneno atinja os locais onde há maior probabilidade de os mosquitos estarem escondidos.

Segundo a Sesau, o serviço pode ser adiado ou até cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições meteorológicas comprometem a aplicação.

