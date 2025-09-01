Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Fumacê percorre nove bairros de Campo Grande nesta segunda; confira

Equipes da Sesau aplicam inseticida das 16h às 22h para eliminar Aedes aegypti

01 setembro 2025 - 14h39Carla Andréa
FumacêFumacê   (Divulgação PMCG)

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será intensificado em Campo Grande nesta segunda-feira (1º), com a aplicação do fumacê em nove bairros da Capital.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), circularão das 16h às 22h pelas ruas da Vila Planalto, Taveirópolis, Taquarussu, Jockey Club, Maria Aparecida Pedrossian, Tiradentes, Jardim São Lourenço, Vilas Boas e Vila Carlota.

Para que o inseticida seja mais eficaz, a orientação é que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o veneno atinja os locais onde há maior probabilidade de os mosquitos estarem escondidos.

Segundo a Sesau, o serviço pode ser adiado ou até cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições meteorológicas comprometem a aplicação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Agente de trânsito orientando sobre vias bloqueadas
Cidade
Vias centrais de Campo Grande terão interdições para desfile de 7 de Setembro; confira
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região -
Justiça
TRT-MS abre inscrições para a 15ª Semana Nacional da Execução Trabalhista
Rosimeire Costa, presidente do Concen-MS
Cidade
Com bandeira vermelha, Concen-MS pede cautela no consumo de energia
Viatura da DEAM -
Polícia
Inquérito contra a DEAM pode levar DHPP a assumir casos de feminicídio, aponta MP
Casa da Mulher Brasileira, a Deam
Polícia
Atendimentos deficientes geram "insatisfação" e MP abre investigação contra a DEAM
Kaio & Gabriel -
Cidade
Expogenética MS terá gravação de DVD de Kaio & Gabriel com participações especiais
Kaio e Gabriel, Ana Castela, Jads e Jadson, e, Eduardo Costa -
Agronegócio
Rodeo Fest confirma shows de Ana Castela, Jads e Jadson e Eduardo Costa
STJ -
Justiça
STJ derruba decisão do TJMS e determina retomada de ação sobre a 'Máfia do Câncer'
Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri
Justiça
Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri
Audiência pública expõe falhas e cobranças indevidas na tributação de imóveis
Cidade
Audiência pública expõe falhas e cobranças indevidas na tributação de imóveis

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Policia efetuou a prisão do suspeito
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras