Fumacê percorre oito bairros nesta quinta

Para diminuir a incidência do aedes aegypti em regiões com casos notificados de doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue, zica e chicungunha, o serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV), o fumacê, percorre os bairros Alves Pereira, Centro Oeste, Lageado, Moreninhas, Nasser, Nova Lima, São Conrado e Veraneio nesta quinta-feira (7).

Na ação de hoje são duas equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande que percorrem os bairros programados entre às 16h e 22h e seguem o itinerário estabelecido.

A orientação à população é para abrir portas e janelas quando o veículo passar pela rua, assim as gotículas do inseticida chegarão até o interior da residência, onde normalmente o Aedes aegypti se abriga; lavar com água e sabão os bebedouros de animais após a aplicação do inseticida; e, manter-se longe do veículo enquanto estiver realizando os trabalhos.

A aplicação do inseticida visa atingir, principalmente, as fêmeas do mosquito causador das doenças, mas é possível que outras espécies de insetos sejam atingidas e por isso a utilização deste método de aplicação deve ocorrer de forma criteriosa.

Confira o itinerário do Fumacê:

