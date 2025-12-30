Menu
Fumacê percorre os bairros Alves Pereira e Universitário nesta terça-feira

Ação em combate ao Aedes aegypti ocorre das 16h às 22h e pode ser adiada em caso de chuva, vento forte ou neblina

30 dezembro 2025 - 14h29
Fumacê circula em 20 bairros hoje Fumacê circula em 20 bairros hoje   (Divulgação PMCG)

O Fumacê percorre os bairros Alves Pereira e Universitário nesta terça-feira (30), em Campo Grande, para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

A borrifação UBV pesado será realizada pelas equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), entre 16h e 22h.

Para melhor eficácia do inseticida, os moradores devem manter portas e janelas abertas, permitindo que o produto alcance os ambientes internos. A aplicação pode ser suspensa ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que as condições climáticas interferem na dispersão do veneno.

O inseticida age principalmente contra os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças, e segue critérios técnicos para evitar impactos em outras espécies.

