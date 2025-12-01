Fumacê percorre região do Coronel Antonino nesta segunda-feira

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, será intensificado nesta segunda-feira (1º) em Campo Grande. A aplicação, realizada pela Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), atenderá cinco bairros: Coronel Antonino, Monte Castelo, São Francisco, Santo Antônio e Jardim Panamá.
As equipes circularão pelas ruas das 16h às 22h, com objetivo de reduzir a presença do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Para garantir maior eficiência do inseticida, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, facilitando que o produto alcance os locais onde o mosquito costuma se abrigar.
A Sesau alerta que a programação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que dificultam a dispersão correta do inseticida. O Fumacê age principalmente contra mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças, sendo necessária aplicação cuidadosa para evitar impactos em outras espécies.