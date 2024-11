Fumacê percorre seis bairros da Capital nesta terça-feira; veja quais são

O Fumacê percorrerá seis bairros de Campo Grande nesta terça-feira (26), reforçando o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya.

As equipes da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais) da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) circularão das 16h às 22h, pelas ruas dos bairros: Moreninha, Jardim Universitário, Rita Vieira, Alves Pereira, Centro Oeste e Caiobá.

Com o uso do serviço de UBV (borrifação ultra baixo volume) – conhecido como Fumacê. O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

Itinerário



Moreninhas – Avenida Baobá, com a Avenida Grande Floresta;

Jardim Universitário – Rua Caravela, com a Rua Dolores Duran;

Rita Vieira – Rua Domingos Sahib, com a Rua Edson Quintino Mendes;

Alves Pereira – Rua Serapião Alves Pereira, com a Rua Júlia Pereira de Souza;

Centro-Oeste – Rua Cláudio Coutinho, com a Rua Lourdes Maria Flores;

Caiobá – Rua Cassandra, com a Rua da Lógica.

