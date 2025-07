Fumacê percorre três bairros de Campo Grande nesta quinta-feira; confira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), vai intensificar, nesta quinta-feira (17), o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, com a aplicação do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), popularmente conhecido como Fumacê.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão com os veículos das 16h às 22h, passando por ruas dos bairros Vila Cruzeiro, Jardim Autonomista e Monte Castelo.

Para que o inseticida seja mais eficaz, a orientação da Sesau é que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem dos carros.

Isso permitirá que o veneno atinja os locais onde há maior concentração de mosquitos, especialmente as fêmeas adultas, principais transmissoras das arboviroses.

A operação poderá ser adiada ou cancelada em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, já que essas condições climáticas prejudicam a dispersão do produto.

