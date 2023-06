Funcionário público é encontrado ensaguentado pelo Choque no Parque dos Poderes

No final da noite desta segunda-feira (5), o Batalhão de Choque encontrou um homem, de 55 anos, ensanguentado e dado como desaparecido no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Ele estava com ferimentos no pescoço e precisou de atendimento médico na rua Edilson Manoel Ferraz de Campos Sales.

Segundo informações da polícia, uma equipe estava realizando diligências, quando perceberam a pessoa dentro do veículo e na realização da abordagem, notaram sua roupa cheia de sangue, aparência pálida e com muita dificuldade para se movimentar e falar.

Entendendo a gravidade da situação, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros que iniciaram os atendimentos médicos ainda no local e depois encaminharam a vítima para a Santa Casa.

O homem não conseguia se expressar, pois tinha muita dificuldade para respirar e foram encontradas duas facas no banco do passageiro.

A família foi avisada da situação e estava na delegacia registrando um boletim de ocorrência por conta do desaparecimento do homem, que havia sumido ainda pela manhã de segunda. A esposa decidiu comparecer ao local onde o homem foi encontrado.

No registro da ocorrência feito pela família, é a primeira vez que o homem desaparece dessa forma e ele toma remédio controlado.

