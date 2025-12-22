Vídeo: Funcionários da Santa Casa paralisam atividades por atraso no 13º salário

Funcionários da Santa Casa de Campo Grande paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira (22) em protesto contra o não pagamento do décimo terceiro salário. A mobilização afeta o atendimento ao público, que opera em regime de contingência para manter a assistência aos pacientes internados.

A paralisação desta segunda mobilizou profissionais de diversos setores. Na semana passada, a direção da Santa Casa informou que o pagamento do décimo terceiro seria feito de forma parcelada, com depósitos previstos para 25 de janeiro, 25 de fevereiro e 25 de março de 2026.

O Sindicato dos Trabalhadores das áreas de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems) questiona a medida e afirma que não há respaldo legal para o pagamento do benefício de forma escalonada.

Desde sexta-feira, o funcionamento do hospital já apresenta problemas em razão da paralisação parcial dos trabalhadores. Alguns setores foram fechados e outros passaram a registrar demora no atendimento.

Entre sexta e sábado, exames de urgência levaram mais de 12 horas para serem liberados.

A reportagem entrou em contato com a Santa Casa sobre o pagamento e não obteve retorno.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também