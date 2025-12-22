Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Cidade

Vídeo: Funcionários da Santa Casa paralisam atividades por atraso no 13º salário

O hospital opera em regime de contingência desde sexta-feira

22 dezembro 2025 - 11h23Sarah Chaves
Foto: Reprodução Foto: Reprodução  

Funcionários da Santa Casa de Campo Grande paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira (22) em protesto contra o não pagamento do décimo terceiro salário. A mobilização afeta o atendimento ao público, que opera em regime de contingência para manter a assistência aos pacientes internados.

A paralisação desta segunda mobilizou profissionais de diversos setores. Na semana passada, a direção da Santa Casa informou que o pagamento do décimo terceiro seria feito de forma parcelada, com depósitos previstos para 25 de janeiro, 25 de fevereiro e 25 de março de 2026.

O Sindicato dos Trabalhadores das áreas de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems) questiona a medida e afirma que não há respaldo legal para o pagamento do benefício de forma escalonada.

Desde sexta-feira, o funcionamento do hospital já apresenta problemas em razão da paralisação parcial dos trabalhadores. Alguns setores foram fechados e outros passaram a registrar demora no atendimento.

Entre sexta e sábado, exames de urgência levaram mais de 12 horas para serem liberados.

A reportagem entrou em contato com a Santa Casa sobre o pagamento e não obteve retorno.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Taynara Menezes
Cidade
Comércio do Centro terá horários especiais de funcionamento no fim de ano
Foto: Cid Nogueira/SED
Cidade
Estado divulga resultado preliminar de prova para professores temporários
Foto: Reprodução
Cidade
Publicado resultado final de seleção para professores temporários da Capital
Seleção ocorreu durante festividade natalina na Praça Ary Coelho
Cidade
Seleção habitacional beneficia 82 famílias durante evento natalino na Capital
Vila Arauco ficará pronta daqui dois anos
Cidade
Arauco destinará mais de 600 casas para colaboradores de Inocência
Terminal de Campo Grande
Cidade
TJ mantém ordem para Prefeitura abrir apuração sobre Consórcio Guaicurus
Agetran orienta redobrar atenção
Cidade
Agetran divulga interdições de trânsito para o fim de semana; confira
O pagamento está sendo realizado dentro do prazo legal
Cidade
Décimo terceiro de servidores municipais está disponível para saque nesta sexta
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Cidade
Em crise financeira, Santa Casa de Campo Grande tenta parcelar 13º de funcionários
Atualmente, a Casa da Saúde fica na Rua Dom Aquino, n&ordm; 1.789, Centro
Cidade
Casa da Saúde altera atendimento no fim de ano, confira e se programe para retirar medicamentos

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil