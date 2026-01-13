Menu
Menu Busca terça, 13 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Cidade

Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande

As inscrições presenciais ocorrem de 14 a 16 de janeiro, na sede da Fundação

13 janeiro 2026 - 10h13Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) abriu processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais que irão atuar em programas e projetos esportivos e de lazer em Campo Grande. As inscrições começam no dia 14 de janeiro e seguem até 16 de janeiro de 2026, com atendimento presencial.

De acordo com o edital publicado no Diogrande nesta terça-feira (13), as inscrições devem ser feitas das 8h às 13h, na sede da Funesp, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé. Não há cobrança de taxa de inscrição. Cada candidato pode se inscrever em apenas uma modalidade.

O processo seletivo será realizado por análise de títulos e entrevista técnica. As oportunidades são voltadas a profissionais com graduação em Educação Física, com registro no CREF, para atuação em diferentes modalidades esportivas.

Entre as funções disponíveis estão coordenador de ginástica artística, atletismo, ginástica artística, ginástica rítmica, musculação, futebol, balé, pilates, hidroginástica e natação, além de paradesporto e treinamento funcional. As cargas horárias variam de 10 a 40 horas semanais, conforme a função escolhida.

A remuneração pode chegar a R$ 6.000, no caso do cargo de coordenador de ginástica artística (40 horas semanais). Para as demais funções, os salários variam entre R$ 1.500 e R$ 3.000, de acordo com a carga horária e a modalidade 

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas, conforme a legislação vigente. Todas as informações oficiais, cronograma e resultados devem ser acompanhados pelo Diogrande, no site https://diogrande.campogrande.ms.gov.br.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Justiça
OAB aponta abuso no IPTU e juiz manda prefeitura se explicar em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
Sebrae inicia atendimentos porta a porta a micro e pequenas empresas em MS
Com desconto de 20% negado, prefeitura dá novo prazo para pagar IPTU 2026; entenda calendário
Cidade
Com desconto de 20% negado, prefeitura dá novo prazo para pagar IPTU 2026; entenda calendário
Material apreendido -
Polícia
PM desmantela 'disk drogas' e prende dois homens em Campo Grande
Foto: Ilustrativa / PMMS
Interior
Adolescente é ameaçado de morte pelo pai ao defender a mãe em Nova Alvorada do Sul
Foto: Divulgação/PMA
Cidade
Homem é preso por pesca ilegal durante a Piracema em Terenos
Conta de luz pode ter valor fixo com adesão de programa
Cidade
Sul-mato-grossenses podem aderir até fim do mês projeto de valor fixo na conta de luz
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece comida nas UPAs e promotora pede informações sobre licitação
Divulgação/Guarda Civil Municipal
Cidade
Guarda Municipal socorre bebê após ingestão de produto de limpeza em Corumbá
Hospital Santa Casa - Campo Grande -
Cidade
Vídeo com críticas à Santa Casa vira caso de polícia em Campo Grande

Mais Lidas

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP