Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) abriu processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais que irão atuar em programas e projetos esportivos e de lazer em Campo Grande. As inscrições começam no dia 14 de janeiro e seguem até 16 de janeiro de 2026, com atendimento presencial.

De acordo com o edital publicado no Diogrande nesta terça-feira (13), as inscrições devem ser feitas das 8h às 13h, na sede da Funesp, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé. Não há cobrança de taxa de inscrição. Cada candidato pode se inscrever em apenas uma modalidade.

O processo seletivo será realizado por análise de títulos e entrevista técnica. As oportunidades são voltadas a profissionais com graduação em Educação Física, com registro no CREF, para atuação em diferentes modalidades esportivas.

Entre as funções disponíveis estão coordenador de ginástica artística, atletismo, ginástica artística, ginástica rítmica, musculação, futebol, balé, pilates, hidroginástica e natação, além de paradesporto e treinamento funcional. As cargas horárias variam de 10 a 40 horas semanais, conforme a função escolhida.

A remuneração pode chegar a R$ 6.000, no caso do cargo de coordenador de ginástica artística (40 horas semanais). Para as demais funções, os salários variam entre R$ 1.500 e R$ 3.000, de acordo com a carga horária e a modalidade

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas, conforme a legislação vigente. Todas as informações oficiais, cronograma e resultados devem ser acompanhados pelo Diogrande, no site https://diogrande.campogrande.ms.gov.br.

