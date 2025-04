Funsat e Funtrab retomam atendimento ao trabalhador na próxima terça-feira (22)

Em razão dos feriados da Paixão de Cristo dia 18 de abril e Tiradentes no dia 21, o Estado e Município decretaram ponto facultativo nesta quinta-feira (17), que suspende o funcionamento dos órgãos e da Casa do Trabalhador.

Portanto, a Funtrab e a Funsat não atenderão nesta quinta-feira (17) e sexta-feira (18). O atendimento na Capital retorna na terça-feira (22). No interior, o interessado deve verificar os dias de atendimento nas Casas do Trabalhador.

