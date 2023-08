Funsat em Ação: projeto vai ofertar mais de 100 vagas no Nova Lima nesta quarta

Em parceria com as empresas JBS e Sementes Pastoforma, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) vai realizar nesta quarta-feira (9), mais uma edição do 'Funsat em Ação' - programa itinerante que promove a descentralização dos serviços prestados pela pasta, levando atendimento às sete regiões urbanas de Campo Grande. Esta edição acontecerá na Associação de Moradores do Nova Lima, das 09h às 13h, com a oferta de mais de 100 vagas.

O grupo JBS está disponibilizando vagas para açougueiro, desossador e auxiliar de linha de produção. Já a Sementes Pastoforma tem vagas para auxiliar de linha de produção e operador de empilhadeira.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam aos locais das ações portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

Mais de 1.800 vagas por dia

Atualmente, a Funsat divulga mais de 1.800 vagas por dia nas mais diversas funções e empresas de Campo Grande. Para concorrer, é preciso que o candidato esteja com o cadastro em dia no órgão, possibilitando o encaminhamento para entrevistas de emprego.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 ou presencialmente na Fundação Social do Trabalho, que está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para conferir outras vagas, acesse o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.

SERVIÇO

Funsat em Ação Nova Lima;

Quarta-feira (9 de agosto);

Rua Jerônimo Albuquerque, 1522 - Associação de Moradores do Nova Lima;

Das 9h às 13h.

