'Funsat em Ação' terá atividade especial para as crianças no Jardim Noroeste

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza nesta terça-feira (31), o 'Funsat em Ação - Especial Mês das Crianças'. A iniciativa acontece no Cras do Jardim Noroeste, das 8h às 14h, e contará com atividades recreativas para as crianças da região, além de brinquedos como escorrega e pula-pula. Na ocasião, serão ofertadas as mais de 2 mil vagas diárias divulgadas pela Fundação.

As crianças que não são inscritas no projeto do Cras Jardim Noroeste deverão estar acompanhadas pelos responsáveis para participar das atividades recreativas.

O Funsat em Ação é um programa itinerante que promove a descentralização dos serviços prestados pela pasta, levando atendimento às sete regiões urbanas de Campo Grande. A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Fundação do Trabalho orienta que os candidatos compareçam ao local da ação levando em mãos o currículo, documentos pessoais, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 (ramal 5830).

Serviço

Funsat em Ação CRAS Hercules Mandetta

31/10/23

8h às 14h

Rua Barbacena, s/n – Jardim Noroeste.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também