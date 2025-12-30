Funsat encerra 2025 nesta terça com 1.029 vagas de emprego

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) encerra nesta terça-feira (30) as atividades de 2025 oferecendo 1.029 vagas de emprego por meio da intermediação de mão de obra, com anúncios de 126 empresas de Campo Grande, distribuídos em 102 funções diferentes. Do total, 771 vagas são de “perfil aberto”, sem exigência de experiência anterior, com destaque para atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar nos serviços de alimentação, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias e vendedor interno.

Na lista geral, há 239 vagas com encaminhamento para áreas como auxiliar de armazenamento, bombeiro hidráulico, conferente de logística, motorista de caminhão, operador de empilhadeira, perfumista e servente de obras.

Para Pessoas com Deficiência (PCDs), há duas oportunidades: auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza. Já para empregos temporários, são 19 vagas, entre auxiliar de limpeza e classificador de grãos.

O atendimento na Funsat ocorre das 7h às 13h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Informações também pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837, e nas redes sociais Instagram @funsat.cg e Facebook Funsatcampograndems.

