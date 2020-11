Funsat Itinerante estará no Guanandi nesta quinta e sexta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) promoverá uma nova edição da Funsat Itinerante, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de Novembro no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) "Mida Barbosa Marques" no bairro Guanandi. A ação oferece diversos serviços à população, que pode ser atendida no período da manhã, das 08h ao 12h.

Além de oferecer orientações aos empregadores e empregados, a Funsat Itinerante também disponibiliza qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

A Fundação conta ainda com os parceiros Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Procon CG (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor), Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Junta de Serviço Militar e GCM (Guarda Civil metropolitana).

A iniciativa acontece desde 2013, porém com a situação de pandemia do Novo Coronavírus, que foi declarada mundialmente em março deste ano, a Funsat diminuiu os atendimentos fora da sede da Fundação. Mas, é importante destacar que todas as medidas de biossegurança serão tomadas, como o uso de máscaras e álcool gel, além do distanciamento entre as pessoas.

SERVIÇO

Local: CRAS "Mida Barbosa Marques" Guanandi

Endereço: Rua, Itaguassu 07, Campo Grande - MS

Data: 19 e 20 de Novembro

Informações: Funsat – 4002-0585 ou Rua 14 de Julho 992 Vila Glória

