Furtadas, bicicleta e motocicleta são recuperadas pela GCM no Carandá Bosque

Na última quinta-feira (20), a Guarda Civil Metropolitana realizava rondas pela região do Carandá Bosque, em Campo Grande, quando recuperaram uma bicicleta e uma motocicleta Honda Biz, produtos de furto de criminosos.

Testemunhas abordaram uma equipe da guarda, após perseguirem o ladrão da motocicleta, que abandonou o veículo ao se desequilibrar e cair em uma via. Ele conseguiu fugir da guarda pela mata.

Após pegar todas as características da motocicleta, a guarda entrou em contato com a central de operações e conseguiram localizar a proprietária do veículo.

Aos agentes, ela relatou que não tinha conseguido fazer o boletim de ocorrência ainda, pois o furto estava recente, mas que procuraria a Polícia Civil, quando foi alertada sobre a recuperação da moto.

Já a bicicleta não foi possível identificar o proprietário, sendo entregue na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

