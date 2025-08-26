Furto de fios causa interrupção do 192 do SAMU na Capital

O serviço telefônico 192 do SAMU está temporariamente fora do ar nesta terça-feira (26), em Campo Grande, devido a um furto de fiação de fibra óptica ocorrido durante a madrugada.

Em caso de urgência, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o número (67) 99873-2560.

A subtração de fios de energia ou telefonia bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários tem pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Para o roubo desses bens, a pena de reclusão de 4 a 10 anos será aumentada de 1/3 à metade.



Se a subtração comprometer o funcionamento de órgãos públicos, a pena será de 6 a 12 anos de reclusão e multa.

