Cidade

Gata desaparece no Nova Lima e tutor oferece R$ 500 pra quem encontrar

Doisona, de sete meses, sumiu na madrugada de domingo para segunda

03 dezembro 2025 - 18h06Taynara Menezes
Essa é a irmã identica de Doisona, a diferença é que ela esta com a barriga raspadaEssa é a irmã identica de Doisona, a diferença é que ela esta com a barriga raspada   (Foto: Divulgação)

A gatinha Doisona, de apenas sete meses, desapareceu no bairro Nova Lima na madrugada de domingo para segunda-feira (1). O tutor, Daniel, relata que a gata estava na frente da casa quando sumiu, ele oferece R$ 500 para quem encontrar o animal.

Daniel explica que decidiu deixá-la ali, assim como faz com os outros gatos da casa, que têm acesso à área da frente. “Eu resolvi deixar ela lá fora, deixar ela ali para ela, enfim, se aventurar, porque todos os meus outros gatos costumam sair ali na frente da rua e eu acho saudável para eles não ficarem somente dentro de casa”, contou.

A gata havia sido castrada recentemente, aproximadamente 20 dias, conforme o tutor. Por acompanhar o comportamento dos outros felinos da casa, Daniel acreditava que Doisona conseguiria retornar após o passeio. Doisona não usava coleira e essa foi a primeira vez que desapareceu.

O tutor alerta que não possui foto da Doisona adulta. A imagem utilizada na divulgação é da irmã dela, que é idêntica, e isso precisa ser informado a quem visualizar o anúncio. As diferenças que podem ajudar na identificação são: Doisona tem uma marca embaixo de apenas um dos olhos e está com a barriga raspada, devido à castração recente.

Quem tiver informação de Doisona pode entrar em contato com Daniel pelo número: (67) 9-9998-4721.

