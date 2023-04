GCM ajuda idoso a voltar para família em Campo Grande

Durante a tarde da última sexta-feira (21), a Guarda Civil Metropolitana conseguiu ajudar um idoso, que não teve a identificação relevada, que estava perdido, desorientado e não sabia qual era seu endereço correto. Ele estava perdido no bairro Coophavila II, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas pela assessoria, o idoso chegou acompanhado de uma senhora, que explicou a situação e por isso decidiu ajudar a vítima e procurar a Gerência Operacional Lagoa.

O idoso também não sabia nenhum telefone da família para que pudesse ser feito o contato e avisar sobre o paradeiro do homem.

Com informações colhidas pela Central, foi possível contato com a sobrinha do senhor e de imediato levaram o senhor até o endereço, entregando em mãos aos seus familiares.

