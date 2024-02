GCM prepara ação contra assédio às mulheres durante carnaval na Capital

As festividades de Carnaval já começaram em Campo Grande. Em meio a isso, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, preparam ação para a segurança das mulheres durante a folia.

Durante o Carnaval, equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), compostas por um homem e duas mulheres, estarão de carro percorrendo os locais onde acontecerão os Blocos, como a Esplanada Ferroviária e a Praça do Papa. Também será distribuído um panfleto de apoio à segurança da Mulher, mostrando a localização dos pontos de apoio, telefone para ocorrências e informações sobre os tipos de violência.

A prefeita Adriane Lopes diz estar comprometida com a segurança das mulheres durante o Carnaval. “As mulheres merecem respeito e a Prefeitura está empenhada em garantir isso”, afirmou.

A mulher que se sentir em risco pode pedir socorro, sinalizar para um guarda, ou ligar para o telefone 153 que o apoio será realizado.

Prefeitura prioriza segurança das mulheres durante o Carnaval (Reprodução/PREEFCG)

