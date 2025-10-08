Gerentes de Unidades de Saúde denunciam Sesau por pagamento incompleto

Gerentes de Unidades de Saúde de Campo Grande denunciaram a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) por pagamentos indevidos relativos às funções comissionadas, conhecidas como FC-4. De acordo com eles, apesar de terem suas nomeações publicadas em Diário Oficial, muitos desses profissionais estão recebendo valores significativamente abaixo do que é previsto para o cargo.

“Estamos denunciando porque não estamos recebendo o salário publicado em Diário”, relata um servidor, que pediu anonimato por receio de represálias.

O profissional foi nomeado para uma função comissionada FC-4, que corresponde ao adicional de R$ 3.189 mensais. No entanto, afirma que está recebendo apenas R$ 892, valor incompatível com o exercício da função de gerente de unidade de saúde.

Além do pagamento da função, ele também denuncia cortes na produtividade, o que agrava ainda mais a situação financeira dos profissionais afetados. “Eu e vários gerentes estamos passando necessidade. A situação está insuportável”, desabafa.

Outro ponto crítico levantado pelos gerentes é a ausência de suporte institucional para o exercício da função. As demandas da rotina incluem reuniões, visitas e eventos externos, mas os deslocamentos são realizados com recursos próprios, como combustível e veículo, sem qualquer tipo de ressarcimento, segundo o denunciante.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Sesau e Prefeitura Municipal de Campo Grande, mas não tivemos resposta até o momento. Deixamos o espaço aberto para futuras manifestações.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também