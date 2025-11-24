Gestante organiza almoço beneficente e rifa para comprar enxoval do bebê; saiba como ajudar

Grávida de 22 semanas, Viviane Ramos, 24 anos, enfrenta uma gestação de alto risco e precisa da solidariedade para garantir que o bebê chegue com tudo que precisa. Sem enxoval e enfrentando problemas de saúde, ela está organizando um almoço beneficente e uma rifa solidária para arrecadar recursos ao Fabrício Miguel.

O almoço beneficente será vendido por R$ 15, com prato de carreteiro, e a retirada está marcada para o dia 21 de dezembro, na casa dela mesmo, no Jardim Noroeste. A entrega será somente para retirada.

Além do almoço, Viviane lançou uma rifa solidária, cada número custa R$ 30, e o vencedor receberá R$ 200. Quem preferir também pode contribuir doando fraldas nos tamanhos P, M ou G. Todo o valor arrecadado será destinado à compra do enxoval do bebê, incluindo itens essenciais para o nascimento.

Viviane compartilha sua história e pede encarecidamente o apoio da sociedade, pois desde que descobriu a gravidez tem enfrentado sérios problemas de saúde. “Estou gestante de alto risco, meu bebê pode nascer a qualquer momento e eu ainda não tenho nada para a chegada dele. Estou fazendo esse almoço e essa rifa para poder comprar as coisinhas dele”, explica.

A jovem ainda enfrenta anemia e infecção nos rins, diagnosticadas na Santa Casa, e precisará adquirir os remédios posteriormente. Para quem quiser ajudar, comprando uma rifa ou ingresso do almoço beneficente, basta entrar em contato com Viviane pelo número 67 9 9106-2881 (WhatsApp).

