Gestão de Campo Grande ganha prêmio nacional

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura divulgou nesta terça-feira (10), a conquista do prêmio nacional de “Boas Práticas na Gestão Pública 2019”, na categoria Gestão Pública Participativa. A premiação de abrangência nacional teve mais de 1.600 projetos inscritos e Campo Grande conquistou o primeiro lugar, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec).

O projeto vencedor da categoria foi o “Conecta Campo Grande Qr-Code” que agrega um conjunto de projetos e ações em infraestrutura e tecnologia, que tem como vantagem a possibilidade de se oferecer rápido acesso às informações que são de interesse do cidadão, dando mais transparência e confiança nas ações executadas pelo Poder Público.

O Conecta Campo Grande Qr-Code, faz parte do Conecta Campo Grande que disponibiliza dezenove pontos de acesso livre à internet pelo cidadão, distribuídos por todas as regiões da cidade. Este resultado consolida Campo Grande como uma cidade inteligente.

Trajetória

Em dezembro de 2016, a Prefeitura de Campo Grande distribuía acesso aos sistemas e à internet através de uma rede híbrida, mesclando conexão via rádio, para os locais de difícil acesso, e cabos de fibra ótica.

Com os investimentos realizados nos últimos três anos, essa rede foi ampliada e passou a atender diversas localidades com o acesso através da fibra ótica. Os novos e mais modernos equipamentos de conectividade adquiridos ampliaram a eficiência e a estabilidade da rede via rádio. Hoje, a rede de fibra ótica teve sua malha ampliada para 156.250 metros, um incremento de mais de 500% em sua extensão.

Hoje, com o programa “Conecta Campo Grande”, já existem funcionando dezenove pontos de acesso livre à internet pelo cidadão, distribuídos por todas as regiões da cidade.

“Investir em tecnologia é investir no cidadão. Estas mudanças são significativas para alguém que é atendido em um posto de saúde, uma criança em fase de aprendizagem na escola ou para um família em um momento de lazer nas praças e parques de Campo Grande. É mais um compromisso do plano de governo que estamos cumprindo na nossa gestão”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

O objetivo da Prefeitura de Campo Grande é proporcionar uma maior conectividade entre a população e o governo municipal, oferecendo gratuitamente acesso a ferramentas públicas de participação popular como o aplicativo “Fala Campo Grande”, a “Carta de Serviços ao Usuário”, o “Portal do Cidadão” e o aplicativo para embarque especial “Todos no Ônibus”.

Deixe seu Comentário

Leia Também