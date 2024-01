Gestão urbana da Capital conta com assistência de imagens de satélite; confira

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) agora conta com imagens de satélite em alta qualidade de Campo Grande, disponibilizadas pela Globalgeo Geotecnologias , com resolução espacial de no mínimo 15 cm coletadas através do satélite óptico WorldView-3, da Operadora Maxar.

As imagens, capturadas em 2018, ajudarão a secretaria campo-grandense, dando uma visão detalhada e abrangente da Cidade Morena, com diversos benefícios na gestão urbana e ambiental da Capital.

Como as imagens tem um alto detalhamento de feições e objetos no solo, o trabalho de monitoramento de áreas verdes, planejamento urbano, detecção de mudanças e gestão de recursos naturais ficará mais fácil.

Outros benefícios do uso dessa tecnologia são a capacidade de avaliar o crescimento urbano, identificar áreas de risco ambiental e planejar intervenções com base em dados confiáveis.

