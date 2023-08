Gibi 'Monumentos de Campo Grande' levará história da Capital aos estudantes

Serão entregues nesta quinta-feira (17), uma remessa de 27 mil impressões do gibi “Monumentos de Campo Grande – MS Contando Sua História”. O objetivo é que os estudantes acessem este conhecimento de forma divertida e que os professores de história possam ter mais um recurso didático-pedagógico para trabalhar o conteúdo

O projeto idealizado por Wildes Ferreira, foi contemplado pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Os gibis que serão entregues às escolas da Rede Municipal de Ensino (REME), contam a história dos monumentos de Campo Grande através das amiguinhas Mari, Lalá e Tetê e são fruto de uma detalhada pesquisa bibliográfica, registros fotográficos e ensaios textuais que ao final mostram 49 monumentos identificados em logradouros, parques, praças, parques e prédios públicos da capital, que contam nossa própria história e mostram a importância de sua preservação.

“Esta ação é muito importante pois alia educação, cultura e turismo de forma criativa, despertando a curiosidade dos estudantes. É um compromisso que temos em reforçar a importância dos patrimônios culturais e históricos da cidade com nossas crianças e adolescentes, estimulando o aprendizado e o orgulho de nossas raízes”, afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo.

