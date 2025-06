Golpistas oferecem CNH falsa em grupos de WhatsApp e Detran-MS emite alerta

Golpistas estão usando o WhatsApp para tentar ludibriar a população que gostaria de tirar a carteira de habilitação. Trata-se de um golpe com intuito de fazer as pessoas acreditarem numa "CNH facilitada". O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) emitiu um alerta sobre a situação.

O estelionatário orienta a vítima a enviar fotos de documentos pessoais e a realizar um pagamento inicial de R$400, supostamente correspondente aos exames de aptidão física e mental.

Em um caso identificado no Mato Grosso do Sul, o golpista se apresenta como servidor do Detran-SP, e garante que a CNH será emitida, independente do Estado.

O Detran-MS entrou em contato com o Detran-SP, para averiguar a autenticidade da identidade enviada na tentativa de dar credibilidade ao golpe, que confirmou se tratar se uma identificação falsa.

A orientação é buscar sempre meios oficiais de informação. Outra recomendação é nunca enviar documentos por WhatsApp para desconhecidos e, em caso de dúvida, procurar uma agência do Detran-MS ou os canais oficiais do Detran-MS: Portal de Serviços Meu Detran ou a assistente virtual Glória no WhatsApp, número (67) 3368-0500.

