Golpistas se passam por arquitetos na capital

Foi publicado nesta quarta-feira (24) pelo site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) uma nota alertando sobre os diversos casos de tentativa de estelionato onde golpistas se passam por arquitetos locais.

A assessoria de imprensa do CAU/MS falou ao JD1 Noticias que no último mês o número de casos tem crescido bruscamente. ”Foi repassado pra gente que os arquitetos e arquitetas da cidade tiveram suas fotos e logomarcas copiadas, os golpistas entravam em contato com as pessoas se passando por eles com um novo número de telefone e tentavam pedir altos valores em dinheiro”, afirmou.

O arquiteto Alyson Moreira Cacho, 32 anos, teve fotos de sua rede social copiadas e usadas em um perfil falso do WhatsApp. “Fiquei com receio de alguém ter caído nessa tentativa de golpe. Cheguei a achar que tinham clonado meu WhatsApp, mas na verdade tinha alguém com outro número se passando por mim. Quando eu vi o que aconteceu, eu avisei nas redes sociais o caso pra ninguém “cair” nisso”, explicou.

Com o aumento do uso de internet na pandemia – 40%, segundo a Anatel – é necessário também aumentar a atenção para os golpes realizados no ambiente virtual, em sites e aplicativos.

O que fazer?

Para evitar que clientes, familiares e amigos caíam no golpe, o ideal é manter o contato profissional sempre acessível nas redes sociais, na assinatura de e-mail ou no próprio site. Caso tenha sido alvo do golpe, é importante registrar o boletim de ocorrência e alertar os contatos mais frequentes o mais rápido possível.

Deixe seu Comentário

Leia Também