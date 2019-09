Governador defende que "o patriotismo precisa ser cultivado", no desfile de 7 de setembro

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Durante desfile cívico e militar em comemoração aos 197 anos da Independência do Brasil neste sábado (7), o governador Reinaldo Azambuja falou do patriotismo da população e afirmou que a defesa do país é um dever de todos, antes das apresentações que lotaram a 13 de Maio.

“O que vemos aqui na rua 13 de Maio mostra o patriotismo do campo-grandense, espírito de patriotismo que precisa ser cultivado”, disse Reinaldo Azambuja após acompanhar o desfile. “Temos que estar, neste momento, unidos em defesa da nossa pátria, isso é um dever de todos”, completou.

Logo depois, o comandante do Comando Militar do Oeste (CMO), o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, fizeram o hasteamento das bandeiras.

Mais de 20 mil pessoas assistiram as apresentações na rua 13 de Maio, centro da Capital.

Os primeiros a desfilar foram os alunos das escolas municipais e estaduais, seguida das instituições civis como Associação Cidade dos Meninos, escoteiros, maçonaria, Projeto Imperadores do Futuro e Rotary, além da Adesg. Fechando o grupo, os integrantes dos projetos sociais Florestinha e Bombeiros do Amanhã (Corpo de Bombeiros), além dos veteranos da PM.

No total, mais de 5.500 pessoas se apresentaram no desfile de 7 de Setembro, representando 29 entidades civis e militares.

Acompanharam o governador Reinaldo Azambuja no evento a primeira-dama Fátima Azambuja, os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Antonio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública), Roberto Hashioka (Administração e Desburocratização), Luciana Azambuja (Cidadania) e o secretário especial do Governo, Carlos Alberto de Assis. Acompanharam o desfile também políticos e autoridades civis e militares.

