Governador Riedel assume presidência do Brasil Central

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), foi eleito presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC) para o mandato de 2026, conforme publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (7). A escolha ocorreu por unanimidade durante reunião da Assembleia Geral de governadores, realizada em 10 de novembro de 2025, conforme ata publicada no Diário Oficial do Estado. Riedel assume o comando do consórcio no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

A eleição foi realizada em razão do encerramento do mandato do então presidente, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que se encerrou em 31 de dezembro de 2025. Participaram da assembleia os governadores do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins, que compõem o consórcio interestadual.

Após o resultado, Riedel agradeceu a confiança dos demais governadores e destacou o compromisso de fortalecer a atuação integrada do BrC, com foco em eficiência administrativa, cooperação entre os estados e desenvolvimento regional. O consórcio atua de forma articulada em pautas estratégicas comuns, como infraestrutura, logística, desenvolvimento econômico e políticas públicas compartilhadas.

A posse formal do governador sul-mato-grossense ocorreu em 1º de janeiro de 2026, em Brasília, quando ele passou oficialmente a exercer a presidência do BrC.

