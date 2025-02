Governo de MS entrega 72 unidades habitacionais no Jardim Centenário

O sonho de ter a casa própria virou realidade para 72 famílias que receberam do Governo de Mato Grosso do Sul, as chaves das residências do Residencial Itaara, no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

As unidades habitacionais foram viabilizadas pelo programa Bônus Moradia, e a iniciativa, que conta com parceria do programa federal Minha Casa, Minha Vida, oferece subsídios de até R$ 32 mil para facilitar o acesso à moradia popular.

Criado em junho de 2023, o programa já beneficiou centenas de famílias. O subsídio varia entre R$ 12 mil e R$ 32 mil. Além disso, há a modalidade Bônus Moradia Emendas, que utiliza recursos parlamentares para ampliar o acesso ao financiamento.

Para participar, as famílias devem ter renda de até R$ 7.050 e não possuir imóvel próprio. A seleção ocorre de forma contínua, respeitando a ordem de cadastramento no banco de inscritos da Agehab. Atualmente, 11 municípios aderiram à iniciativa, com Campo Grande e Dourados concentrando a maior parte das unidades habitacionais.

No Residencial Itaara, o Governo de Mato Grosso do Sul investiu R$ 4 milhões em subsídios nesta primeira etapa, garantindo moradias bem localizadas e com infraestrutura adequada. A segunda fase do empreendimento está prevista para setembro de 2026 e contemplará mais 72 apartamentos.

Os interessados em aderir ao programa podem se inscrever pelo site da Agehab, onde está disponível a lista de empreendimentos participantes. O Bônus Moradia, além de facilitar o acesso à casa própria, fortalece o setor habitacional e impulsiona o desenvolvimento das cidades do Estado.

