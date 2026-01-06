Menu
Governo de MS estende prazo para pagamento à vista com desconto do IPVA

Novo vencimento passa a ser até quinta-feira, dia 8 de janeiro

06 janeiro 2026 - 06h30Luiz Vinicius     atualizado em 06/01/2026 às 06h31
IPVA vence esse mês em MSIPVA vence esse mês em MS   (Bruno Rezende)

O Governo de Mato Grosso do Sul decidiu estender o prazo de vencimento para pagamento à vista com desconto do IPVA 2026. Inicialmente, a data final era nesta segunda-feira, dia 5, mas com a mudança, passa a ser no dia 8 de janeiro, próxima quinta-feira.

A decisão foi tomada em razão de uma inconsistência no sistema, ocasionada pelo grande volume de acessos registrado no período da manhã de segunda-feira.

Diante desse cenário, o Governo do Estado optou por flexibilizar o prazo, evitando prejuízos àqueles que não conseguiram gerar o boleto dentro do calendário originalmente estabelecido.

Para garantir segurança jurídica e mostrar transparência, um decreto será publicado no Diário Oficial do Estado.

Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, o imposto poderá ser dividido em até cinco parcelas, com os seguintes vencimentos:

1ª parcela: 30 de janeiro

2ª parcela: 27 de fevereiro

3ª parcela: 31 de março

4ª parcela: 30 de abril

5ª parcela: 29 de maio

O desconto de 15% para pagamento à vista, mantido pelo Governo do Estado, supera a média nacional - que varia entre 3% e 10% - e reflete uma política fiscal consistente, voltada à valorização do contribuinte adimplente. A medida gera economia imediata para as famílias sul-mato-grossenses e contribui para a redução da inadimplência.

Neste exercício, cerca de 870 mil veículos estão incluídos na base de cobrança do IPVA em Mato Grosso do Sul. O valor mínimo do imposto é de R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos, assegurando maior flexibilidade aos contribuintes.

