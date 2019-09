Governo de MS investirá R$ 119 mi em obras de saneamento em 16 municípios

Saiba Mais Educação Prazo para recursos de quem participou do Encceja termina nesta sexta

O Governo do Estado avançou na meta da universalização do esgotamento sanitário em todos os 79 municípios sul-mato-grossense.

Neste neste sábado (21) será assinado um contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) no valor de R$ 119 milhões para execução de obras de saneamento básico em 16 cidades, beneficiando mais 165 mil moradores.

A assinatura dos contratos entre a administração estadual, CEF, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e prefeituras acontecerá às 9h30, na sede da Sanesul em Campo Grande.

Os recursos são do Programa Avançar Cidades, programa do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Do valor total, R$ 113 milhões são dessa linha de financiamento, que tem o FGTS como fonte principal recursos, e R$ 6 milhões são de contrapartida da Sanesul.

Os valores serão investidos na construção de redes de esgoto, elevatórias, estações de tratamento de esgoto (ETE) e sistema de proteção de tubulações no Rio Paraguai, em Corumbá, além de melhorias em ETEs já existentes nos demais municípios.

As obras serão realizadas nos municípios de Anaurilândia, Anastácio, Aral Moreira, Bataguassu, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Japorã, Mundo Novo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Ivinhema e Corumbá.

A previsão da Sanesul é de construir 419.550 km de extensão de rede de esgoto e 23.046 novas ligações de esgoto nas cidades beneficiadas nesse programa. Outras obras também serão complementares do sistema de esgotamento sanitário.

Segundo o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, com esses recursos assegurados, haverá um avanço significativo nos índices de cobertura de esgoto nestes municípios operados pela estatal. “Obra de esgotamento sanitário impacta positivamente em todo o funcionamento da cidade, com a melhora do ambiente em geral, das condições de vida, com redução da ocorrência de doenças, aumento da produtividade e da renda do trabalhador”, afirmou o diretor.

Já para o presidente da CEF, Pedro Guimarães, a assinatura dos contratos representa um marco para a região. “Alguns municípios passarão a ter 100% do esgoto tratado, saindo de uma condição precária, sem estrutura de saneamento básico, para uma realidade com mais dignidade e saúde”, explicou o presidente.

O Avançar Cidades – Saneamento – tem o objetivo de promover a melhoria do saneamento básico do país. A Sanesul cadastra seus projetos, mas o processo seletivo dos municípios é conduzido pelo Ministério das Cidades.

